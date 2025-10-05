女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は６日に、第６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）貧乏脱出のため結婚を目指す、トキ（郄石あかり）。しかし、チヨ（倉沢杏菜）とせん（安達木乃）と行った恋占いの結果は一人だけ悲惨で…。落ち込むトキを励ますため、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、お見合い相手探し