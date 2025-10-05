ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î40¼þÇ¯µ­Ç°À¸ÊüÁ÷¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê75¡Ë¤Î´§ÈÖÁÈ¤ÎÀáÌÜ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£33Ç¯¤Ö¤êÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤«¤éÅÅÏÃ¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿²áµî¤ò²óÁÛ¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬ÏÂÅÄ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥á¥â¥ê¤«¤é¾Ã¤·¤¿¡¢¤È¤Îµ¿ÏÇ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Í¤ó¡£¾Ã¤¹¤ï¤±¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤óÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¤Î¸å¤Ë¡Ö¾Ã¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ä¡×¤È¡¢ÈÖ¹æ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£