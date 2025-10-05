»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î5Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃË¡Ê¼«¾Î23¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï10·î5Æü¸áÁ°7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî11¾òÀ¾6ÃúÌÜ¤Î°ìÈÌ½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°7»þ32Ê¬¡¢Èï³²½÷À­¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»Âð¤Ë¤Ï58ºÐ¤Î½÷À­¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢