ÇÐÍ¥¾¾ËÜ¹¬Âç¡Ê36¡Ë¼ç±é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÅÈªÆàÏÂ¡Ê29¡Ë¤¬Ì³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¡Ê¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¡Ë¤¬10·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£1990Ç¯Âå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Â¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤ÎÆ¨Ë´¤ä±£Æ¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹çË¡Åª¤ËÀÁ¤±Éé¤¦¡ÈÌëÆ¨¤²²°¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ3ºîÉÊ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬ÂÔË¾¤ÎÉñÂæ²½¤È¤Ê¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÀ¸¤â¤Î¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÉñ