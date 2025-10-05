AKB48ÅÄ¸ý°¦²Â¡Ê21¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¹¥¤­¤È¸À¤¨¤¿¤é¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡ËÈ¯Çäµ­Ç°¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÅÄ¸ý¤Ï16Ç¯¤Ë13ºÐ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£¡ÖAKB48¤È¤È¤·¤Æ1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯ÇäÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤âÊ¨¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï5·îËö¤ËÂæÏÑ¤Ç2Çñ3Æü¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤Î¥É¥­¥Ã¤È¤¹