Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬³«ËëÁ°¤Î4·î¡¢Å¸¼¨Êª¤ÎÅþÃåÃÙ¤ì¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¥Ö¡¼¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Î©¤Æ»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä¤òÃ´¤¦ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤¬Å±µî¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Å¸¼¨Êª¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Îµ¬À©¤ÇÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£