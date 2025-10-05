¹âÈª½ß»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¡¦¹âÈªÍµÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÈªÍµÂÀ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ»£Î»¤òÊó¹ð32ºÐ¤Î¶á±Æ¤â9·î11¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö9Ç¯¿¶¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¹âÈª¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë»Å»ö¤ÏºÇÂç¸Â½ÐÍè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î