[10.5 J3Âè30Àá](¥ä¥¸¥ó)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÌðÌî¹ÀÊ¿<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è]ÀèÈ¯GK 31 ¹âÎïÎÇÂÀDF 3 ±ÊÌî½¤ÅÔDF 6 ²¹°æ½ÙÅÍDF 55 ÂçÅè½Õ¼ùMF 11 ÅìÛêÆØµ±MF 14 Éá¸÷±¡À¿MF 16 ´Ý»³ÁÔÂçMF 21 ²ÏÂ¼¾¢MF 34 Á¾²æÂçÃÏMF 42 ¶â±º¿¿¼ùFW 10 ÉÙ³ßÍ¤ÂÀ¹µ¤¨GK 39 Ý¯ÄíÎ©¼ùDF 8 ÅÄÃæ·ÃÂÀDF 17 ¾¾ËÜÂÀ°ìDF 44 ¥ô¥¡¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ç¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥óDF 77 ¶¶ËÜÀ¶ÂÀÏºMF 7 ¾®ß·½¨½¼MF 13 À¶¿åÍ´ÊåFW 9 ÃªÅÄÎËFW 18 È¾ÅÄ¹ÒÌé´ÆÆÄÎÓ·òÂÀÏº[FCÂç