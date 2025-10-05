[10.5 J2Âè32Àá](¤ß¤é¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:É¶¸µ´õ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC]ÀèÈ¯GK 21 ¥Á¥§¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Á¥ã¥óDF 4 ¾¾ÅÄ²ÂÂçDF 5 ´î²¬²ÂÂÀDF 27 ¾®ß·Î¼ÂÀDF 55 ²¬Äí½¥¿ÍDF 76 °ëÃ«½ÙMF 8 Ìî´óÏÂºÈMF 17 ÅÄîµ¸÷Ê¿MF 40 À®²¬µ±ÎÜFW 9 Í­ÅÄÎÇFW 20 ²ÏÌî¹§ÂÁ¹µ¤¨GK 26 ÅÄ¸ý½á¿ÍDF 6 ¥­¥à¡¦¥Ü¥à¥è¥óDF 49 ÊöÅÄÍ´ºÈMF 7 »°ÂôÄ¾¿ÍMF 10 ÃÓ¾å¾æÆóMF 36 À¾Æ²µ×½ÓFW 13 µÜµÈÂó¼ÂFW 34 ¸ÅÀîÂç¸çFW 45 »³ËÜºùÂç´ÆÆÄÃæ»³¸µµ¤[¥µ¥¬¥óÄ»À´