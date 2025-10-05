ELSEE¤¬10·î9Æü¤ËSony Music Labels¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¡¢4Æü¤Ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹­¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãKABUKICHO K-POP FESTIVAL 2025¡ä¤Ë¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ÅöÆü¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖWondrous¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ¥¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Î£²F¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¥¤