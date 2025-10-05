10·î3Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÅý°ì¤«¤é35Ç¯¤È¤Ê¤ëµ­Ç°Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅìÀ¾¤Ç¹­¤¬¤ë³Êº¹¤¬º£¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉÊø²õ¤ÎÍÍ»Ò¥É¥¤¥ÄÅý°ì35Ç¯»Ä¤ëÅìÀ¾¤Î¡Ö³Êº¹¡×3Æü¡¢ÅìÀ¾Åý°ì¤«¤é35Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥¤¥Ä¡£µ­Ç°¼°Åµ¤Ç¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¹ñÌ±¤Ë·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡ÖÆÈºÛ¹ñ²È¤Î¿·¤¿¤ÊÆ±ÌÁ¤¬²æ¡¹¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¡Ø¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁ¡Ù¤È¤¤¤¦ºß¤êÊý¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×