¥Á¥ê¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢7ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ²¼°Ì¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×C¤òÀï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥á¥­¥·¥³¤Ë2-2¤Î°ú¤­Ê¬¤±¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤â0-1¤ÇÇÔÀï¡£¤ï¤º¤«¾¡ÅÀ1¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬U-20