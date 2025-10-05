¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³ ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê»£±Æ¡¦»°µÜ´´»Ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¡£2001Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤Èµ¡¤Ë³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢»¨»ï¥¯¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢È¿¶Á¡£¼Ì¿¿½¸¤òÍ×Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¤Î½ÐÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¡£¼«¿È¤â¡Ö£±Ç¯Á°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬