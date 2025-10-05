¥¢¥Ä¥®¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAtsugi COLORS¡¿¥¢¥Ä¥®¥«¥éー¥º¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈµÓ¤â¤È¤«¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥«¥éー¤ò³Ú¤·¤à¡É¡£Á´8·¿¡¦27¿§¤ÎË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Æü¾ï¥³ー¥Ç¤ò¼«Í³¤ËºÌ¤ë¥ì¥Ã¥°¥¦¥§¥¢¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î3Æü¤«¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡£¥Ç¥Ó¥åー¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¢ö Ë­ÉÙ¤Ê8·¿¡¦27¿§Å¸³«¤Î¥ì¥Ã¥°¥¦¥§¥¢