¡ÖÌ¯µÁÎ¶°úÂà¿¶Ê¬½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¡×¡Ê£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë½½Î¾¤Î¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Ç¤¢¤ë»°ÅÄ¡Ê£²£³¡Ë¡áÆó»Ò»³¡á¤¬½½Î¾ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ë»²²Ã¡£½©¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ·ë¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤²»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Éô²°¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï£µ£²Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢¾ì½êÃæ¤ÏËë²¼°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î´¿À¼¤¬È¯À¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°ÅÄ¤Ë¤Ï¡¢ËëÆâÎÏ»Î¤Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤Âç¤­¤ÊÀ¼±ç¤¬½¸¤Þ¤ë¡£½©¾ì½ê¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÎÀ¾½½Î¾£´ËçÌÜ¤Ç£¹¾¡£¶