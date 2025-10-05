±«¤ÎÆü¤âÀ²¤ì¤ÎÆü¤â²÷Å¬¤ËÍú¤±¤ë¥·¥åー¥º¤¬¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Ç¤Ï¤É¤ì¤â1,900±ß°Ê²¼¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢ËÉ¿å»ÅÍÍ¤ä¹âÈ¿È¯¥½ー¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¹âµ¡Ç½¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¤Ê¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤«¤â¡£ ¥×¥Á¥×¥é¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ÄêÈÖ¥¹¥Ëー¥«ー ¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¹