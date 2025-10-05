ウィリアム皇太子が、妻キャサリン妃のがん診断を振り返り「足元のラグが突然引き抜かれることがある」と痛感したと語った。アップルTV+の旅番組『旅嫌いユージン・レヴィのトラベルガイド』の英国編『イギリスで王族として暮らす』で、俳優ユージン・レヴィとの対話の中で心境を明かした。 ウィリアム皇太子は「私たちはとても幸運でした。長い間、家族に大きな病気はありませんでした。祖父母も90代後半まで生