¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³56ºÐ¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¡È27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÉÀè¹Ô¸ø³«¥«¥Ã¥È¡Ê5Ëç¡ËËÜºî¤Ï¡¢1990Ç¯¤Î¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¡¢1991Ç¯¤Î¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤«¤È¤¦¤Î