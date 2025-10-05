¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¿å¾Â¹¨ÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëA¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¥ê¡¼¥°¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÃæÎ©ÃÏ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥é¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢ÃÏÎÏ¤Ë¾¡¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬½ª»Ï¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Ãæ¡¢1¡½1¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤ò²Ã¤¨·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¿å¾Â¤ÏÀèÈ¯¤·¸åÈ¾41Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹¶¼é¤ËÀÑ¶ËÅª