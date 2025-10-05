µá¿Í¥µ¥¤¥È¤ÇÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î»þµë¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¢»þµë2000±ß!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÆÃ¤ËÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î·îµë¤ò»þµë´¹»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢·îµë30Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬1Æü8»þ´Ö¡¢·î20ÆüÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢»þµë´¹»»¤Ç1875±ß¤Ç¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î»þµë2000±ß¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ï¿ô»ú¤À¤±¤Ç