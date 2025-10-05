¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃËÀ­¤Î¥¿¥¤¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¾¾°æ¡£MC¤Î¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ÎÃË¤Ï¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¾¾°æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤·¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤½¤Î¼ÁÌä¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¶ÚÆù¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¯¾å¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥×¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¿·