¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó(PS)¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬¡ÖÀèÈ¯¾¡Íø¤È¥»¡¼¥Ö¡×¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢Í¿»Í»àµå2¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£7²óÉ½¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê