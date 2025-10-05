¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬5Æü¡¢¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡ÊMaison Valentino¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÆ»»Þ¡¢¶õ¹Á¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¢¡Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¶âÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥óÆ»»Þ¤Ï¡¢¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£025¡Ý26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¦¡¼¥ë¥³¡¼¥È¡¢2026Ç¯¥¹