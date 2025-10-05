¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè3Àá´ØÂç30¡½27¶áÂç¡Ê2025Ç¯10·î5ÆüÆàÎÉ¡¦Å·Íý¿ÆÎ¤¶¥µ»¾ì¡ËÂè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÂç¤¬30¡½27¤Ç¶áÂç¤ò²¼¤·¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Á°È¾5Ê¬¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢Æ±18Ê¬¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤òÄÉ²Ã¡£°ìÅÙ¤Ï¶áÂç¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥â¡¼¥ë¤«¤é¥È¥é¥¤¤òµó¤²¡¢17¡½15¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¶áÂç¤Ë2¥È¥é¥¤¤òµö¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï20¡½27¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥­¥Ã¥¯¤ÇÆ±