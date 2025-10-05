¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÂç¼ê¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÂÚºßÃæ¤ËÇ¥¿±¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ëÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë²ÈÂ²¸þ¤±¤ÎÌµÎÁ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë/Arche¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¸¤á¤ÊÌäÂê¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Åì²¤¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤â½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£³Ç¯¤Î½÷À­£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï£±¡¥£²¿Í¤Ç¡¢£±£¹£¹£°Ç¯¤ÎÆ±£²¡¥£°£¶¿Í¤«¤é¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÂç¼ê¥Û