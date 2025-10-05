¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¶áµ¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü±§¼£»Ô¡¦ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢SP¼ó°Ì¤ÎÍ§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬156¡¦12ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×237¡¦63ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÊÒ°ËÀªÉð¥¢¥ß¥ó¡Ê´ØÂç¡Ë¤¬128¡¦25ÅÀ¤Ç¹ç·×195¡¦42ÅÀ¤È¤·¤Æ2°Ì¡£ÃæÂ¼½Ó²ð¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬125¡¦92ÅÀ¤Ç¹ç·×190¡¦46ÅÀ¤È¤·¤Æ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£