¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹3¡½2¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¥·¥¢¥È¥ë¡Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡Ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¡¢±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤òÇË¤Ã¤ÆÀè¾¡¤·¤¿¡£4²ó¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£5²ó2»àÆóÎÝ¡¢2ÈÖ¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾2¥é¥ó¡£6²ó¤ËÆ±ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é¥Þ