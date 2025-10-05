¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¤Î°­µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë¡¢¿´¤ò¥Á¥¯¥ê¤È»É¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡Ö°­µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¿´¤Ë¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÅÃ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î¤ªÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ²æËý¤Î¸Â³¦¡Ä¡ÄÊì¤«¤é¤Î¡Ö°­µ¤¤Î¤Ê¤¤°ì¸À¡× ¤¿¤È¤¨Êì¤¬¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤¤¤Æ¤â¡¢Êì¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Ï»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ÊÍè¡¢Êì¤È¤ÏÁÂ±ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå¡¦