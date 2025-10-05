¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 2025Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ë´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î´äÂì¾®³Ø¹»¤ÇºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹â»³»Ô¤Î´äÂì¾®³Ø¹»¤ÏÁ´¹»»ùÆ¸9¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê³Ø¹»¤Ç2025Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤·¤Æ¶áÎÙ¤ÎÅì¾®³Ø¹»¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 5Æü¤ÏÁ´¹»»ùÆ¸¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔÆþÀè¤ÎÅì¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸20¿Í¤äÃÏ°è½»Ì±Ìó100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤ÆÊÄ¹»Á°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë±¿Æ°²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸áÁ°Ãæ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ê¥ìー¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É