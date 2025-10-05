Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦²Ã²ì»ÔÄ¹Áªµó¤Ï5Æü¡¢ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã²ì»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢4Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎµÜ¸µ Î¦¤µ¤ó¤È¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ»Ô¶µ°éÄ¹¤Î»³ÅÄ ÍøÌÀ¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼¤ÏÀÐÀî¸©²Ã²ì»ÔÆâ35¤«½ê¤Ç¸áÁ°7»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¾¾¤¬µÖÄ®Ì±²ñ´Û¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é½»Ì±¤¬Ë¬¤ì¡¢°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢Í­¸¢¼Ô¤Î¤ª¤è¤½31%¤Ë¤¢¤¿¤ë1Ëü5993¿Í¤¬ÅêÉ¼¤òºÑ