¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡¦Î¦¾å¡×¡Ê£µÆü¡¢Ê¿ÏÂÆ²£È£Á£Ô£Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÀ®Ç¯½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²ÂåÉ½¤ÎÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡Ê£³£°¡Ë¡áÄ¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡á¤¬½Ð¾ì¡££±£±ÉÃ£¶£°¡ÊÄÉ¤¤É÷£°¡¦£´¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î£±Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç£¶Æü¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÀìÌç³°¤ËÄ©¤ó¤ÀÃæÅç¤Ï¡¢£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¤ÈÆ±ÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÀèÃå¤·¤¿¡££Ó£Î£Ó