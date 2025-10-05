2025Ç¯10·î£³Æü¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤¬Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ï1964Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1966Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£