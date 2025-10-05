¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ÏÆ±ÃÏ¶è¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬13°ÂÂÇ10¼ºÅÀ¡¢¹¶·â¿Ø¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Î1ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤º¤Ë´°ÇÔ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É3°Ì¤«¤é²¼Ñî¾å¤òÁÀ¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2ÂÐ2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡¢11²ó¡¢2»à¤«¤é¤Î·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡Ú°ìÍ÷¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ê¤ÉMLB¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆüÄø¡õ·ë²Ì3¾¡Àè¼è¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï²¦¼ê¤ò¤«