ñ¥ÁÖ¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë»Ñ¤â¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î´é¤â»ý¤Ä¥Þ¥®¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¹âµé¼Ö¤ÇÃó¼ÖÃæ¤Î±«¤ËÇ¨¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö±«¤Ç¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ê²æ¤¬»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿±¿Å¾ÀÊ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥®¡¼¤Ï7·î¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢4·î¤ËÇ¼¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿·¼Ö²Á³Ê2000Ëü±ßÄ¶¤Î¹âµé¼Ö¥Ý¥ë¥·¥§¡Ö718 ¥±¥¤¥Þ¥ó GT4 RS¡×¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÍÍ