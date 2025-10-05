¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º¤Ç¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÂ¼½Å¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£Â¼½Å¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖViVi ¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)12·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£10·î25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¶»¸µ¤ÎÂç¤­¤¯³«¤¤¤¿¥Ù¥¹¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Æ¥ó¥¬¥í¥óÉ÷¤Î¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿Â¼½Å¤¬¶»¸µ¤ò