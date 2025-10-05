¡ã¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡þ4Æü¡þ¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ6566¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ï¥ï¥¤·èÀï¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î22ºÐ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥è¥¦¥ß¥ó¤Î¾¡Íø¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Ç°´ê¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢¾Þ¶â45Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6634Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¡¹¤·¤¤¡ª ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß°ì»þ¤ÏÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡¢2ÂÇµÚ¤Ð¤ºÃ±ÆÈ3°Ì¡£¾Þ¶â20Ëü983¥É¥ë¡ÊÌó2963Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÀª¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ÇÌöÆ°