¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£²¡½£³¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡á±äÄ¹£±£±²ó¡á¡Ê£´Æü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¡á£Ô¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ã£Ó¡Ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¡¢À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£±äÄ¹£±£±²ó£²»àÆóÎÝ¤Ç¥Þ¥Ã¥­¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¤¬·è¾¡ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££µ²ó¤Ë¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î£²¥é¥ó¤Ç£²¡½£±¤ÈµÕÅ¾¡££¶²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ£²¡½£²¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤¬