¥¿¥ì¥ó¥È½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê61¡Ë¤¬5Æü¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Î40¼þÇ¯µ­Ç°À¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£MC¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤¬¡Ö¡Ê½ÐÀî¤ÎÀ¸½Ð±é¤Ï¡Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤À¤á¤Ç¤Í¡£ÀÄ¿¹¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½ÐÀî¤ÏVTR¤ÇÈÖÁÈ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡Ö40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¼ËÍ¤â¤Í¡¢ÀµÄ¾¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Ô¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¾ì¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤â¤¦²ù¤·¤¯¤Æ¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¼Ù