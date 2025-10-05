10·î4Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè1Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£92－68¤È24ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ ¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥·¥åー¥¿ー¤Î¶â´Ý¹¸Êå¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È5ËÜ¤ò´Þ¤à23ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë³èÌö¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ò³«ËëÀï¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶â´Ý¤Ï¤³¤Î»î¹ç