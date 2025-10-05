ÂÎ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¿çÌ²¾ã³²¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿Ì²¤ê¤ÎÉÂµ¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥ê¥ÖºÆÀ¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î½»µÈÀèÀ¸¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§½»µÈ ¸øÍÎ¡Ê¥ê¥ÖºÆÀ¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë °ìÈÌ´ë¶È½¢¿¦¸å¡¢²¬»³Âç³Ø°å³ØÉôÆþ³Ø¡¦Â´¶È¡£²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤äÌ±´Ö°åÎÅµ¡´Ø¶ÐÌ³¸å¤Î2021Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ë¡Ö¥ê¥ÖºÆÀ¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«±¡¡£¥â¥Ã¥Èー¤Ï¡¢