¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï10·î7Æü¤Ë¡¢¥Ë¥È¥ê¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡ÖNEPK220MMJ¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9990±ß¡£¡ü¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤ËÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤à¡ÖNEPK220MMJ¡×¤Ï¡¢½Å¤µÌó630g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤ë¤µ110ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¤ÇºÇÂç120¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌÅê±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£HDMIÀÜÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥²¡¼¥àµ¡¡¢PC¤È¤¤¤Ã¤¿