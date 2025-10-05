½÷Í¥¤Î¹­À¥¤¹¤º¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹­À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖËèÆü¿²¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Ì²¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¿²¼¼¤ÎÁ°¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤òÄ¯¤á¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹­À¥¤¹¤º¤¬ºÇ¶á¡¢¥Ù¥Ã¥É¤òÊÑ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¼Î¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¼ÙËâ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿3Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢¿²Áê°­¤¯¤Æ¤â¤µ¡¢ÊÉ¤Ë