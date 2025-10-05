2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£º£·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÆîÊÆÀª¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¡¢5Æü¤ËÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈÄÁÒ¤Ï4Æü¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤¿