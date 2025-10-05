5Æü¡¢µþÅÔ5R2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¥³¥¦¥®¥ç¥¯¡ÊÌÆ¡áº«¡¢Éã¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¤¬¡¢Ä¾Àþ¸åÂ³¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£1ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Ä¤±¤Æ½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²£»³ÏÂ¤Ï¡Ö¥Ï¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍÞ¤¨¤ÆÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ä´¶µ¤Ç¤â¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¹¼Ë¤¬¤¦¤Þ¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤À®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£