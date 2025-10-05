¿©´ï¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¶âÀµÆ«´ï(°Ê²¼¡¢¶âÀµÆ«´ï)¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼ÒÊ»Àß¤Î¡Ö¤³¤É¤âÆ«´ïÇîÊª´Û¡×¤Ë¤Æ´ë²èÅ¸¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ 70¼þÇ¯¡ª¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯11·î24Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î²ñ´üÃæ¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢µ­Ç°¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀ©ºî¤¬¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë(¼Ì¿¿¤Ïµ­Ç°¥×¥ì¡¼¥È¥¤¥á¡¼¥¸)¢£