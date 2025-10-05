ËÌÄ«Á¯¤ÇÊ¼´ï¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Ê¼´ï¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£5ÆüÉÕ¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ï¡¢Ê¿¾í¤Ç4Æü¡¢ºÇ¿·Ê¼´ï¤òÊÂ¤Ù¤¿¡ÖÉðÁõÁõÈ÷Å¸¼¨²ñ¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢¶âÁí½ñµ­¤¬»ë»¡¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¶ËÄ¶²»Â®ÃÆÆ¬¤òÁõÈ÷¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö²ÐÀ±11·¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ICBM¡ÊÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¤ä½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢Ìµ¿Íµ¡¡¢Áõ¹Ã¼Ö¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ­¤Ï±éÀâ¤Ç¡Ö³ËÍÞ»ßÎÏ¤Ê¤É¤ò¸½Âå²½¡¢¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤­¤¿·ë¼Â¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë