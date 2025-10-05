2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ­»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯10·î27Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬ÎáÏÂ6Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖÅý·×¤«¤é¤ß¤¿²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Ï3625Ëü¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢92ºÐ¤ÎÉ¾ÏÀ²È¡¦Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¤È88ºÐ¤Îºî²È¡¦²¼½Å¶Ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö½÷À­¤Ï75ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢°åÎÅ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤°¤ó¤È