´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï9·î16Æü¡¢¹ñÌ³²ñµÄ¡Ê³ÕµÄ¡Ë¤Ç¹ñ²È¶Ñ¹ÕÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¡¢Ç¤´üÃæ¤ËÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡ËÆÃÊÌ¼«¼£»Ô¤ËÂè2¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤ÈÂè2¤Î¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤ò¿·Àß¤¹¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°¡½§½µ´©¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ°ÜÅ¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾õ¶·¤È¡¢¤½¤ì¤òÁË¤à¡Öº¬ËÜÅªÍ×°ø¡×¤Î²òÀâµ­»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤ËÆâÍÆ¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ä¤ÄÆ±µ­»ö¤Î¼çÍ×ÉôÊ¬¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥½¥¦¥ë¤Î¹ÔÀ¯µ¡Ç½¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¼è¤êÁÈ