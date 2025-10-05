ÇÐÍ¥¾¾ÅÄÍ¥¡Ê62¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢½÷À­½é¤ÎÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë!¤ä¤Ï¤ê¡¢¿®Ç°¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤ë!¡×¤È¹â»Ô»á¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ÏÄ¾ÀÜÁíÍýÂç¿Ã¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê!À§Èó¶¯¤¤ÆüËÜ¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢µ×¤·¿¶¤ê¤Ë¶»¤¬¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¤Ê!¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«