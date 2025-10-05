brainchild¡Çs¤¬10·î4Æü¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãbrainchild¡Çs TOUR 2025 THE MEMORIAL¡ä¤Î½éÆü¤ò¿å¸ÍLIGHT HOUSE¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿SE¤È¶¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÁá¤¯¤âÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥í¥¢¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÏÐò(Vo)¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê°ÊÍè¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌ©½¸¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ÈÇ®µ¤¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ¿·¶Ê¤ò